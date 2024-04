POL-PDNW: (Haßloch) Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Bad Dürkheim (ots) - Im Zeitraum vom 18.04.2024, 22:00 Uhr bis 19.04.2024, 07:30 Uhr wurde in der Kurgartenstraße in Bad Dürkheim ein geparkter PKW mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Durch die Sachbeschädigung dürfte ein Schaden in Höhe von ca. 300,00 EUR entstanden sein. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: ...

