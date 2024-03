Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall durch verbotenes Wendemanöver

Paderborn (ots)

(mh). Bei einem Verkehrsunfall auf dem Heinz-Nixdorf-Ring in Paderborn sind am Montagmittag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Grund war ein unerlaubtes Wendemanöver über eine durchgezogene Fahrbahnmarkierung.

Ein 61-Jähriger war gegen 13.05 Uhr mit einem Fiat Ducato von der Bahnhofstraße aus kommend auf den zweispurigen Heinz-Nixdorf-Ring aufgefahren. Nach kurzer Zeit wendete er allerdings verbotswidrig über eine durchgezogene Linie, um auf die entgegengesetzte Fahrbahn in Richtung Frankfurter Weg zu wechseln. Dabei kollidierte er mit einem schräg hinter ihm fahrenden Nissan, in dem der 59-jährige Fahrer und eine 57 Jahre alte Beifahrerin saßen. Beide Fahrzeuge kamen quer auf der Gegenfahrbahn in Richtung Frankfurter Weg zum Stehen. Die Beifahrerin zog sich eine leichte Verletzung zu, musste aber nicht ins Krankenhaus. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Ford blieb fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahme wurde ein Fahrstreifen des Heinz-Nixdorf-Ringes in Richtung Schloß Neuhaus durch die Polizei gesperrt, um den von dort kommenden Verkehr in Richtung Frankfurter Weg darüber abzuleiten.

