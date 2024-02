Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ingewahrsamnahme nach Containerbrand/Dieseldiebstahl

Lüdenscheid (ots)

Am Mittwochabend, gegen 21:50 Uhr, brannte am Geschwister-Scholl-Gymnasium ein Altpapiercontainer. In unmittelbarer Tatortnähe trafen die alarmierten Polizisten eine polizeibekannte 21-jährige Lüdenscheiderin an. Die Tatverdächtige verbrachte die Nacht zur Verhinderung von Straftaten im Polizeigewahrsam. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer gegen sie. (schl)

Zwischen Mittwochabend, 22:00 Uhr und Donnerstagmorgen, 05:00 Uhr pumpten Unbekannte ca. 220 Liter Diesel aus einem LKW Tank. Die Täter brachen dafür gewaltsam den Tankdeckel des auf dem Autobahnparkplatz Brenscheid stehenden Fahrzeugs auf. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell