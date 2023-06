Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Bagger beschädigt Gasleitung in Hannover-Döhren

Hannover (ots)

Bei Bauarbeiten wurde heute Nachmittag eine Gasleitung beschädigt. Die Leitung konnte schnell repariert werden. Vom austretenden Gas ging keine Gefahr aus. Feuerwehr räumt vorsorglich zwei Betriebe.

Die Feuerwehr Hannover wurde um 16:35 Uhr zu einem Gasaustritt in die Hildesheimer Straße-in Höhe der Baustelle Südschnellweg-alarmiert. Bei Bauarbeiten hatte ein Bagger eine Hausanschlussleitung, eine sogenannte Niederdruckleitung so beschädigt, dass Gas ausströmte. Die Feuerwehr sperrte im Umkreis von 50,0 Metern die Baugrube ab und stellte vorbeugend den Brandschutz sicher. Kundinnen und Kunden, sowie die Mitarbeitenden eines Schnellrestaurants und eines Autohauses mussten die Gebäude vorsorglich verlassen. Parallel wurden Messungen durchgeführt, die allesamt positiv verlaufen sind. Menschen in der unmittelbaren Umgebung waren auf Grund der Messungen nicht gefährdet. Enercity konnte die defekte Leitung schnell reparieren, so dass kein Gas mehr ausströmen konnte. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen, zwei Spezialfahrzeugen mit Löschpulver und Kohlendioxid als Löschmittel, einem Gerätewagen Messtechnik und dem Rettungsdienst mit 35 Einsatzkräften vor Ort. Während der Einsatzmaßnahmen kam es stadtauswärts zu Behinderungen im Feierabendverkehr. Der Einsatz war für die Feuerwehr um 17:30 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell