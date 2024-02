Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Alkoholisiert über Straße getaumelt und gegen Ingewahrsamnahme gewehrt

Plettenberg (ots)

Ein 25-jähriger Plettenberger taumelte am Mittwochmorgen, gegen 10:45 Uhr, mittig über die Berliner Straße. Die alarmierten Polizisten baten den alkoholisierten Mann den Gehweg zu nutzen. Dieser Bitte kam der Mann zunächst nach, war aber nach kurzer Zeit wieder auf der Straße unterwegs. Auf Ansprache verhielt er sich gegenüber den Beamten aggressiv und warf ein Taschenmesser auf die Fahrbahn. Gegen die darauffolgende Ingewahrsamnahme wehrte sich der 25-jährige mit einem Faustschlag in Richtung eines Beamten. Er verfehlte ihn allerdings knapp. Den Polizisten gelang es den Mann zu überwältigen. In seinen Taschen hatte er Drogen und ein verbotenes Einhandmesser dabei. Die Polizei ermittelt wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Verstößen nach dem Waffengesetz sowie Betäubungsmittelgesetz. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell