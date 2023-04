Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Friesdorf: Unbekannte bei Einbruchsversuch überrascht

Bonn (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer versuchten am Freitagabend (14.04.2023) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Servatiusstraße einzubrechen.

Nach derzeitigem Sachstand klettern die mutmaßlichen Einbrecher zur Tatzeit gegen 20:45 Uhr auf den Balkon der Tatortwohnung im Hochparterre und versuchten die Balkonglastür aufzuhebeln. Eine Bewohnerin wurde auf die Geräusche aus dem Zimmer aufmerksam und konnte durch die Glastür eine Person erkennen, die sich an der Balkontür zu schaffen machte. Sie klopfte von innen gegen die Scheibe und konnte die Täter so vertreiben. Diese flüchteten sofort in eine unbekannte Richtung.

Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung der Tatverdächtigen. Zu dem Täter, der beobachtet werden konnte, liegen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vor:

- 25-30 Jahre alt - ca. 1,75 m - kurze schwarze Haare - schwarze Kleidung - schwarze Wollmütze

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Einbruch gemacht haben, oder Angaben zur Identität der beschriebenen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

