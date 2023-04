Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Unbekannter setzte gestohlene Bankkarte ein - Tatverdächtiger identifiziert

Bonn (ots)

Am Dienstag (13.04.2023) haben wir in unserer Pressemitteilung von 10:51 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5485019) auf richterlichen Beschluss mit Fotos nach einem unbekannten Mann gesucht. Dieser soll am 14.02.2023 mit einer gestohlenen EC-Karte 500,- Euro an einem Geldautomaten am Bonner Friedensplatz abgehoben haben. Am selben Tag bezahlte der Tatverdächtige außerdem mit der Karte in zwei Geschäften in der Bonner Innenstadt. Hierbei wurde er von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Der Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich identifiziert. Die Ermittlungen gegen ihn dauern derzeit an. Die weitere Veröffentlichung der Fotos des Mannes in den Medien ist damit hinfällig geworden.

