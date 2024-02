POL-MK: 42-jähriger greift Mann mit Stock an und wehrt sich gegen Ingewahrsamnahme

Iserlohn (ots) - Unbekannte haben im Verlauf der letzten Woche ein Graffiti an eine Außentoilette an der Grundschule Hennen gesprüht. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise zu den Sprayern nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

