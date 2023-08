Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfällen

Altenburger Land (ots)

Ab Freitagmittag ereigneten sich zahlreiche Verkehrsunfälle im Altenburger Land. Wo es bei den meisten bei Blechschäden blieb, kam es bei drei Unfällen jedoch zu verletzten Personen. Auf der B7 bei Nöbdenitz übersah ein 65-jähriger Pkw Fahrer ein vor ihm abbiegendes Fahrzeug und fuhr nahezu ungebremst auf. Dabei wurden sowohl der Unfallverursacher, als auch seine Beifahrerin (64) und die Fahrerin (38) des anderen Pkw verletzt und mussten durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Für den Zeitraum der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. In der Geraer Straße in Altenburg hat ein 55-jähriger zwei vor ihm, an einem Fußgängerüberweg haltende Fahrzeuge zu spät erkannt und fuhr auf diese auf. Alle drei Fahrzeuge wurden durch den Aufprall zusammengeschoben. Dabei wurde die Fahrerin (66) des ersten Pkw verletzt und musste zur Beghandlung ebenfalls ins Klinikum gebracht werden. Weiterhin verletzte sich eine 15-jährige Fahrschülerin, als sie mit ihrem Moped beim Abbigen von der Franz-Mehring-Straße in Altenburg den Gegenverkehr nicht beachtete, mit einem Pkw kollidierte und dadurch zu Fall kam.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell