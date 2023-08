Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkener Fahrradfahrer

Greiz (ots)

Am 26.08.2023 wurde gegen 20:40 Uhr ein Fahrradfahrer in Zeulenroda-Triebes, Hohe Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Schon beim Anhalten wies der 62 jährige so starke Ausfallerscheinungen auf, dass er fast vom Fahrrad fiel. Bei der anschließenden Kontrolle musste eine Hauswand als Stütze dienen. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille, so dass die Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell