POL-PB: Flucht nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Paderborn (ots) - (md) Zeugen meldeten der Polizei Paderborn am Sonntag mehrere beschädigte Gräber auf dem Waldfriedhof in Paderborn-Schloß Neuhaus sowie auf dem Friedhof in Paderborn-Elsen. Die Polizei bittet um Hinweise zu Tatverdächtigen. Unbekannte hatten sich in Schloß Neuhaus zwischen Samstag, 16. März, 12.00 Uhr, und Sonntag, 17. März, 11.30 Uhr, an acht Gräbern zu schaffen gemacht. An Grabstätten, die vom ...

