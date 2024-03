Polizei Paderborn

POL-PB: Versuchter und vollendeter Einbruch

Lichtenau (ots)

(mh) Nach einem vollendeten und einem versuchten Einbruch am Freitag, 15. März, sucht die Polizei Zeugen. Tatorte waren die Straße "Zum Kosef" in Lichtenau-Husen sowie der "Mühlenweg" in Lichtenau-Henglarn.

An der Straße "Zum Kosef" drangen unbekannte Täter zwischen 16.20 Uhr und 21.40 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten mit einem Tresor in unbekannte Richtung. Bei den Ermittlungen vor Ort erhielt die Polizei einen Hin-weis, dass es gegen 22.20 Uhr zu einem weiteren Einbruchsversuch am "Mühlenweg" in Lichtenau-Henglarn gekommen sei. Eine unbekannte Person habe sich auf dem Vordach eines Wohnhauses befunden und mit einer Taschenlampe in ein Fenster geleuchtet. Da ein Bewohner des Hauses anwesend war, flüchtete der Täter vom Vordach und verschwand, wahrscheinlich mit einem dunklen Fahrzeug, in unbekannte Richtung. Die eingeleitete Fahn-dung der Polizei blieb erfolglos. Am Sonntag, 17. März, meldeten Zeugen den aufge-brochenen Tresor aus dem Einfamilienhaus "Zum Kosef" in einem Waldstück zwischen Lichtenau und Husen.

Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Per-sonen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell