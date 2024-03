Polizei Paderborn

POL-PB: Vier Autos beschädigt und geflüchtet

Paderborn-Marienloh (ots)

(mh) Ein unbekannter Autofahrer hat am späten Dienstagabend, 12. März, mit einem grauen VW Golf drei auf einer Parkfläche am Straßenrand abgestellte Fahrzeuge in der Straße "Im Vogtland" in Paderborn-Marienloh beschädigt. Ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern, flüchtete er im Anschluss und ließ den Golf auf der Fahrbahn zurück. Möglicherweise war das Fahrzeug gestohlen. Die Polizei Paderborn sucht Zeugen.

Ein Anwohner hatte gegen 23.50 Uhr einen lauten Knall gehört. Als er auf die Straße trat, sah er einen unbekannten jungen Mann, der gerade versuchte, den im Frontbereich beschädigten VW zu starten. Als der Zeuge den Fahrer ansprach, flüchtete dieser zu Fuß zur Detmolder Straße und wendete sich dort in Richtung Paderborn. Der Zeuge rief die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten an drei am Seitenrand abgestellten Fahrzeugen frische Unfallspuren fest. Ein Renault Clio war im Heckbereich, ein Dacia Duster am hinteren Kotflügel und ein Mazda CX5 an den hinteren Stoßfängern beschädigt.

Hinweise im Innenraum des Golfs führten zu einer 61-jährigen Halterin, die den VW als gestohlen meldete. Eine Fahndung nach dem unbekannten Fahrer im Nahbereich verlief erfolgslos. Bei der Person solle es sich um einen etwas 17 bis 18 Jahre alten und etwa 1,70 bis 1,77 Meter großen, schlanken Mann gehandelt haben. Seine Haare seien kurz und hell gewesen. Er trug einen dunklen Kapuzenpulli sowie eine dunkle Jogginghose, an deren Seite sich weiße Streifen befunden hätten. Er soll akzentfreies deutsch gesprochen haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen und dem Unfallfahrer geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

