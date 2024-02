Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Vandalen unterwegs

Am Mittwoch beschädigten zwei Unbekannte mehrere Autos in Blaustein.

Ulm (ots)

Die Fahrzeuge standen in einem frei zugänglichen Hof einer Firma in der Max-Hilsenbeck-Straße. Zwei unbekannte Männer näherten sich um 22.30 Uhr den Fahrzeugen. Mit Gegenständen schlugen sie an sieben Fahrzeugen die Frontscheiben ein und zerkratzen den Lack. Dann flüchteten sie. Die Polizei Blaustein (Tel. 07304/80370) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Bei der Tat wurden die beiden Täter gefilmt. Das Video wertete die Polizei nun aus. Der Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

++++0306260 (BK)

