Polizei Paderborn

POL-PB: Verdacht auf Brandstiftung - Polizei sucht Zeugen

Bad Lippspringe (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Templiner Allee in Bad Lippspringe ist am Montagmorgen, 11. März, ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise.

Nach ersten Erkenntnissen ist im Treppenhaus ein Ablagebereich unter einer Treppe in Brand geraten. Da durch die Hitzeentwicklung Wasserleitungen platzten, breitete sich der Brand nicht weiter aus. Ein zehnjähriges Mädchen und eine 23-jährige Frau zogen sich jeweils eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Sie wurden vorsorglich per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Alle weiteren Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die 05251 306-0 zu melden.

