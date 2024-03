POL-PB: Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich am Kopf

Paderborn (ots) - (ah)Samstag, 09.03.24, 10:00 Uhr, 33102 Paderborn, Cheruskerstraße, Einbruch in Mehrfamilienhaus, Am Samstag nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner und drangen in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. In der Zeit zwischen 10 Uhr und 14:30 Uhr brachen sie die Wohnungstür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. In der Wohnung durchsuchten sie sämtliche Schränke und flüchteten ...

