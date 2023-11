Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kupferdiebstahl auf Baustellengelände

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Blücherstraße;

Tatzeit: zwischen 31.10.23, 15.00 Uhr, und 02.11.23, 07.00 Uhr;

Auf Kupferkabel hatten es Diebe abgesehen, die sich dazu zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen Zugang zu einem Baustellengelände an der Blücherstraße verschafft hatten. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

