Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Birkenallee; Tatzeit: zwischen 30.10.23, 09.00 Uhr, und 31.10.23, 20.55 Uhr; Hebelspuren an der Eingangstür zeugen von einem Einbruchsversuch in das Grundschulgebäude an der Birkenallee. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 09.00 Uhr, und Dienstag, 20.55 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr) Kontakt für Medienvertreter: ...

