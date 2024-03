Polizei Paderborn

POL-PB: Grabschändungen auf Friedhöfen - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(md) Zeugen meldeten der Polizei Paderborn am Sonntag mehrere beschädigte Gräber auf dem Waldfriedhof in Paderborn-Schloß Neuhaus sowie auf dem Friedhof in Paderborn-Elsen. Die Polizei bittet um Hinweise zu Tatverdächtigen.

Unbekannte hatten sich in Schloß Neuhaus zwischen Samstag, 16. März, 12.00 Uhr, und Sonntag, 17. März, 11.30 Uhr, an acht Gräbern zu schaffen gemacht. An Grabstätten, die vom Zugang des Josef-Temme-Weges aus erreicht werden können, stellten die Einsatzkräfte Beschädigungen und Verwüstungen fest. Teilweise wurden die Beleuchtung gewaltsam entfernt oder beschädigt, Blumentöpfe gestohlen oder aus ihrer Verankerung gerissen. In ähnlicher Form wurde die Totenruhe auch auf dem Friedhof in Paderborn-Elsen an der Straße "Am Schlengerbusch" gestört. Betroffene meldeten die Beschädigungen gegen 13.10 Uhr.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell