POL-PB: Unfall in der Baustelle der B64

Lichtenau (ots) - (mh) Nach einem vollendeten und einem versuchten Einbruch am Freitag, 15. März, sucht die Polizei Zeugen. Tatorte waren die Straße "Zum Kosef" in Lichtenau-Husen sowie der "Mühlenweg" in Lichtenau-Henglarn. An der Straße "Zum Kosef" drangen unbekannte Täter zwischen 16.20 Uhr und 21.40 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten mit einem Tresor in ...

mehr