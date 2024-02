Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig

FW LK Leipzig: LKW-Unfall mit Gefahgutbeteiligung auf der BAB 14

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Mutzschen (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen um 09:30 Uhr ereignete sich auf der BAB 14 zwischen der AS Mutzschen und der AS Leisnig ein Verkehrsunfall mit einem Lkw. Die Feuerwehren Zschoppach und Mutzschen wurden daraufhin mit dem Stichwort LKW-Unfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich die Lage etwas anders dar. Der LKW-Fahrer wurde von Ersthelfern aus seinem Zugfahrzeug befreit und war nur leicht verletzt. Trotzdem wurde er zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Bei der ersten Lageerkundung wurden jedoch orangefarbene Warntafeln und ein stechender Geruch festgestellt. Daraufhin wurde der Gefahrgutzug des Landkreises Leipzig nachalarmiert. Insgesamt waren 18 Feuerwehrfahrzeuge mit ca. 70 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst vor Ort.

Die Feuerwehr richtete einen Sicherheitsbereich von 50 Metern ein und führte eine Lagererkundung unter gasdichten Chemikalienschutzanzügen durch. Aufgrund der Ladepapiere wussten die Einsatzkräfte bereits, dass der LKW Wasserstoffperoxid, Chlorbleichlauge und Salpetersäure in sogenannten IBC geladen hatte. Die mitalarmierte Drohnenstaffel des Landkreises unterstützte die Lageerkundung zusätzlich aus der Luft. Auch das zuständige Umweltamt des Landkreises wurde zur Einsatzstelle beordert, um das weitere Vorgehen mit der Einsatzleitung abzustimmen. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Steffen Kunze unterstützte die Einsatzleitung ebenfalls vor Ort.

Bei der Lageerkundung konnten 2 leckgeschlagene IBC Behälter, gefüllt mit Wasserstoffperoxid und Chlorbleichlauge, festgestellt werden, wobei ca. 1800 Liter ausliefen. Die restliche Ladung war glücklicherweise unversehrt.

Nach der Gefahrenabwehr übernahmen gegen 14:30 Uhr die Polizei und die Straßenmeisterei die Einsatzstelle und leiteten weitere Maßnahmen ein. Während des Einsatzes blieb die BAB 14 ab Mutzschen voll gesperrt. Der Rückstau reichte bis Grimma und auch die Umleitungsstrecken waren voll ausgelastet.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig, übermittelt durch news aktuell