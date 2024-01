Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig

FW LK Leipzig: Großsbrand in Markranstädt

Bild-Infos

Download

8 weitere Medieninhalte

Markranstädt (ots)

Die Feuerwehren Markranstädt, Lindennaundorf und Großlehna wurden heute gegen 11:45 Uhr zu einem Brand einer Landmaschinenhalle in die Markranstädter Nordstraße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt konnte eine starke Rauchentwicklung durch die Einsatzkräfte bestätigt werden. Nach dem Eintreffen bestätigte sich die Lage durch den Einsatzleiter.

Eine Lagerhalle in der Größe von ca. 50x20 Metern stand in Teilbereichen in Flammen.

Daraufhin erfolgte eine umfangreiche Nachalarmierung von Kräften und Mitteln sowie eine Stichworterhöhung auf B3 Großbrand.

In der Spitze waren 6 Rohre im Einsatz. Davon 4 C-Rohre im Innenangriff und 2 Rohre über die Drehleitern der Feuerwehren Markranstädt und Böhlitz-Ehrenberg als Riegelstellung. In der Halle brannten ein Mähdrescher, 2 Traktoren, 1 PKW sowie diverse Anbaugeräte. Im angrenzenden Hallenteil waren verschiedene Düngemittel in Bigpacks gelagert. Diese wurden von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht.

Durch die mitalarmierte Drohnenstaffel des Landkreises wurden verschiedene Aufnahmen aus der Luft gemacht. So konnten die Einsatzkräfte gezielt eingesetzt werden. Ebenfalls im Einsatz war der ELW 2 des Landkreises sowie der stellvertretende Kreisbrandmeister Alexander Hecking, der die Einsatzleitung vor Ort unterstützte. Die Bürgermeisterin der Stadt Markranstädt und ihre Pressesprecherin machten sich ebenfalls ein Bild von der Lage vor Ort.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung führte das Erkundungsfahrzeug der Feuerwehr Elstertrebnitz verschiedene Messungen in der Umgebung durch. Diese konnten glücklicherweise "ohne Befund" ausgewertet werden.

Zum Austausch der gebrauchten Atemschutzgeräte wurde das Feuerwehrtechnische Zentrum angefordert.

Aktuell laufen die Restlöscharbeiten.

In der Spitze waren ca. 120 Einsatzkräfte der Feuerwehren im Einsatz:

FF Markranstädt

FF Döhlen FF Großlehna FF Lindennaundorf FF Markkleeberg BF Leipzig Drohnenstaffel LK-L Technischer Dienst LK-L Stellvertretender Kreisbrandmeister LK-L Pressestelle LK-L FTZ LK-L FF Dölzig FF Lützen FF Zwenkau FF Gärnitz FF Schkölen FF Böhlitz-Ehrenberg

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig, übermittelt durch news aktuell