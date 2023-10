Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Northeim (ots)

37154 Northeim, Schumannstraße, Dienstag, 10.10.2023, 12.30 Uhr

NORTHEIM (mil) Eine 43-jährige Northeimerin befuhr mit ihrem Pkw am Dienstagmittag die Richard-Wagner-Straße in Richtung Schumannstraße und bog im weiteren Verlauf in diese ein. Hierbei übersah sie den Pkw einer von rechts kommenden 49-jährigen Northeimerin, welche die Schumannstraße in Fahrtrichtung Beethovenstraße befuhr. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von rund 18.000,00 Euro. Die 49-jährige Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell