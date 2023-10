POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am 10.10.2023 zeigte ein 67-jähriger Einbecker in der Polizeidienststelle an, dass er gegen 16.30 Uhr im Köppenweg in Einbeck gegen einen geparkten weißen Pkw gefahren ist, wobei der linke Außenspiegel vom geparkten Pkw vermutlich beschädigt wurde. Als der Unfallverursacher kurze Zeit später zum Unfallort zurückkehrte, war der weiße Pkw nicht mehr vor Ort. Der Halter des weißen PKW wird gebeten, sich zum Zwecke der Schadensregulierung ...

