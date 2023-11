Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Werkzeugmaschinen aus Kleintransporter

Hildesheim (ots)

Harsum - Machtsum (tko) Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Mittwoch, 08.11.2023, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 09.11.2023, 06.30 Uhr, aus einen Kleintransporter, der in der Nikolausstraße abgestellt war, Werkzeugmaschinen im Wert von ca. 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

