Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Eime- Fahrraddiebstahl von zwei hochwertigen Fahrrädern

Hildesheim (ots)

(hau) Eime- Im Tatzeitraum vom 06.11.2023, 18.00 Uhr bis 07.11.2023, 11.15 Uhr, kam es zu einem Diebstahl von 2 hochwertigen Fahrrädern aus einer Garage an der Bergstraße in Eime. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein graues E-Bike der Marke Cube sowie um ein rotes Mountainbike. Es ist von einer Schadenshöhe von ca 9000 Euro auszugehen. Zeugen, die im Tatzeitraum Auffälligkeiten im Bereich der Tatörtlichkeit festgestellt haben, wie z.B Transportfahrzeuge oder ortsfremde Personen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Elze oder Gronau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell