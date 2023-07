Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fritteuse fängt Feuer - Küche gerät in Brand

Helmstedt (ots)

Helmstedt Mosheimstraße

18.07.2023, 17.25 Uhr

Weil nach derzeitigem Kenntnisstand eine Fritteuse bei ihrer Benutzung plötzlich Feuer gefangen hat, geriet am Dienstagnachmittag die Küche einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Mosheimstraße in Brand.

Gegen 17.25 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, nachdem die besagte Fritteuse in Brand geraten war und die Flammen auf die Dunstabzugshaube und das Küchenmobiliar übergegriffen hatte.

Beim Eintreffen der Polizei hatten bereits alle Bewohner des Mehrparteienhauses das Haus verlassen oder wurden durch die Feuerwehr evakuiert.

Zwei Personen aus der brandbetroffenen Wohnung wurden durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort versorgt.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht und den Brandschutt aus der Wohnung entfernt.

Eine Katze, die sich in der Wohnung befand überstand das Ereignis scheinbar unbeschadet.

Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.

