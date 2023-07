Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Arztpraxis - Täter entwenden Handys und Lebensmittel

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Laagbergstraße

15.07.2023, 06.45 Uhr bis 09.55 Uhr

Unbekannte Täter brachen am Samstagmorgen in eine Arztpraxis in der Laagbergstraße in Wolfsburg ein. Wie die Täter sich Zutritt zu der Praxis verschafft haben ist derzeit unklar. Fest steht jedoch, dass die Einbrecher die Räumlichkeiten durchsucht haben und zwei vorgefundene Handys sowie mehrere Getränkedosen und Suppenvorräte entwendeten.

Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, melden sich bitte bei den Ermittlern des 2. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460.

