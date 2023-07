Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnungseinbrüche - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Cottbuser Straße

14.07.2023, 18.00 Uhr bis 23.40 Uhr

Wolfsburg, Eichelkamp, Hochring

15.07.2023, 12.45 Uhr bis 24.00 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitagabend und Samstagabend in zwei Wohnungen in der Cottbuser Straße und im Hochring in Wolfsburg ein und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten unbekannte die Abwesenheit der Wohnungsmieter in der Cottbuser Straße aus, um sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu versschaffen. In der Wohnung wurden sämtliche Räume durchsucht und die Täter flüchteten mit aufgefundenem Bargeld und Schmuck.

Ein weiterer Einbruch in eine Wohnung geschah im Laufe des Samstages. Der Mieter verließ gegen Mittag seine Wohnung und bemerkte bei seiner Rückkehr kurz vor Mitternacht, dass seine Wohnungstür aufgebrochen worden war. Die Einbrecher hatten die Räume durchsucht und waren mit Bargeld entkommen.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell