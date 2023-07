Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Radfahrer gestürzt - heller Pkw flüchtet

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Wolfsburger Landstraße 14.07.20923, 06.55 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Am Freitagvormittag gegen 06.55 Uhr befuhr ein 52 Jahre alter Radfahrer aus Wolfsburg auf dem Radweg entlang der Wolfsburger Landstraße aus Richtung Fallersleben in Richtung Wolfsburg. In Höhe der Autobahnabfahrt der A 39 kam ein heller Kastenwagen von der Autobahn auf die Wolfsburger Landstraße gefahren. Der bevorrechtigte Radfahrer musste eine Vollbremsung vollziehen, um einem drohenden Zusammenstoß mit dem hellen Transporter zu umgehen.

Hierbei kam der 52-Jährige zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Fahrzeugführer des hellen Kastenwagens scherte sich nicht um den Verunfallten, sondern setzte seine Fahrt unvermindert fort.

Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und hofft darauf, dass andere Autofahrer den Vorfall bemerkt haben und Hinweise zu dem verursachenden und geflüchteten Fahrzeug geben können.

Zeugen melden sich bitte auf der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/46346-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell