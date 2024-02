POL-IGB: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten auf der L108, im Einmündungsbereich zur L235 in St. Ingbert

St. Ingbert (ots) - Im Tatzeitraum von Montag, den 22.01.2024, 10:00 Uhr, bis Donnerstag, den 25.01.2024, 11:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Poststraße in St. Ingbert zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Die Motorhaube des Geschädigten wurde hierbei mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Bei besagtem Fahrzeug handelte es sich um einen grauen Mercedes-Benz, Modell CLA mit IGB-Kreiskennzeichen. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. ...

