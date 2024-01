POL-IGB: Unbekannter zerkratzt PKW

Neunkircher Straße, 66440 Blieskastel (ots) - Am Sonntag, den 21.01.2024, ereignete sich in der Neunkircher Straße in Blieskastel-Lautzkirchen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Parker. Die beiden Fahrzeuge der Unfallbeteiligten wurden vor dem Anwesen 63, Restaurant Rhodos Grill, geparkt. Der Verkehrsunfall ereignete sich in der Zeit zwischen 18:20 Uhr und 19:45 Uhr. Hierbei wurde ein südseeblauer Mercedes-Benz, B 180 d, ...

