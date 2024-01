Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Neunkircher Straße, 66440 Blieskastel (ots)

Am Sonntag, den 21.01.2024, ereignete sich in der Neunkircher Straße in Blieskastel-Lautzkirchen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Parker. Die beiden Fahrzeuge der Unfallbeteiligten wurden vor dem Anwesen 63, Restaurant Rhodos Grill, geparkt. Der Verkehrsunfall ereignete sich in der Zeit zwischen 18:20 Uhr und 19:45 Uhr. Hierbei wurde ein südseeblauer Mercedes-Benz, B 180 d, mit IGB-Kreiskennzeichen beschädigt. An dem Mercedes-Benz konnte eine Eindellung im Bereich des vorderen Kennzeichens festgestellt werden. Aufgrund der Beschädigung ist davon auszugehen, dass das unfallverursachende Fahrzeug eine Anhängerkupplung am Fahrzeug montiert hatte und vor dem beschädigten Mercedes-Benz stand. Beim Ein- bzw. Ausparken ist der Unfallverursacher mit der Anhängerkupplung gegen die Front des geparkten Mercedes-Benz gestoßen. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell