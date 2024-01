Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Defekter Güterzug sorgt für Verkehrsbehinderungen in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Morgen des 24.01.2024 kam es auf Grund eines defekten Güterzugs zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt von St. Ingbert. Am Bahnübergang in der Dudweilerstraße blieb der Zug, welcher als Lieferverkehr zu den dortigen Drahtwerken unterwegs war, auf Grund eines technischen Defekts mitten auf dem Bahnübergang stehen. Bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten konnte der Zug nicht bewegt werden. Der Verkehr musste zunächst von der Polizei und später durch den Bauhof der Stadt St. Ingbert umgeleitet werden. Gegen 13:00 Uhr konnte der Zug von einer Hilfslokomotive weggezogen und die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell