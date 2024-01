Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unfallflucht in der Blieskasteler Straße

St. Ingbert-Mitte (ots)

In der Nacht vom 22.01.24 zum 23.01.24 kam es gegen 01:45 Uhr in der Blieskasteler Straße zu einem Unfall mit insgesamt drei Fahrzeugen. Dabei kollidierte der verursachende Pkw mit einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug und schob dieses gegen ein Drittes. Der Verursacher flüchtete nach der Kollision mit seinem Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit. Durch den Lärm wurden Anwohner auf den Unfall aufmerksam und alarmierten die Polizei. Mindestens eines der geparkten Fahrzeuge wurde erheblich beschädigt.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell