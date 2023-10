Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall

Breitenbach (ots)

In der Worbiser Straße ereignete sich am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Quads beabsichtigte in eine Grundstückseinfahrt einzubiegen. Ein nachfolgender Rollerfahrer schätzte die Situation womöglich falsch ein und setzte zum Überholen des Quads an. Hierbei kollidierten beide Fahrzeuge miteinander, sodass der Fahrer des Kleinkraftrades zu Fall kam und sich schwerste Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum zur medizinischen Versorgung verbracht. Der unfallbeteiligte Fahrer des ATVs blieb durch die Kollision unverletzt. Ein Unfallsachverständiger wurde zur Unterstützung der Ursachenermittlung hinzugezogen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden Sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

