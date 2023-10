Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Mülverstedt (ots)

Am Dienstag meldete eine Familie, dass in ihr Wohnhaus eingebrochen wurde. In der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr betraten die Unbekannten widerrechtlich das Haus auf der Suche nach Wertgegenstände. In dem Einfamilienhaus in der Weberstedter Straße erbeuteten sie neben Bargeld diverse Dokumente. Der Beuteschaden beträgt mehrere hundert Euro, der Sachschaden, der durch das Eindringen in das Wohnhaus entstand, beläuft sich indes auf einige tausend Euro. Durch die Kriminalpolizei wurden am Tatort Spuren gesucht und entsprechend gesichert. Die Ermittlungen zu den Tätern laufen.

