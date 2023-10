LPI-NDH: Autofahrer gehen nach verbalen Disput aufeinander los

Bad Frankenhausen (ots) - Am Dienstag kam es gegen 19.00 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung. Dieser ereignete sich ersten Erkenntnissen nach im Rahmen der Essenszubereitung im Küchenbereich. Alle Mitbewohner des Gebäudes in der Steinbrückstraße konnten sich in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Durch die Kameraden der örtlichen Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Am Mittwoch kommen Kriminaltechniker der Kriminalpolizei Nordhausen zum Einsatz, um ...

