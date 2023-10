Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine Wolfenbüttel vom 17.10.2023

Salzgitter (ots)

Papiercontainer angezündet

Salzgitter-Lebenstedt, An der Windmühle, 17.10.23, 23:40 Uhr

Durch bislang unbekannte Täter wurde ein Papiercontainer in der Straße "An der Windmühle" in Salzgitter-Lebenstedt entzündet. Die Berufsfeuerwehr Salzgitter konnte den Brand umgehend löschen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500EUR.

Die Polizei Salzgitter bittet um Zeugenhinweise unter 05341/18970.

Salzgitter, Erlenbruch, 17.10.2023, 18:50 Uhr

In Salzgitter-Lebenstedt kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, die sich in der Straße "Erlenbruch" entgegenkamen. Dabei touchierte der 72-jährige Unfallverursacher mit seinem Peugeot den Renault einer 26-jährigen Salzgitteranerin. Bei der Unfallaufnahme stellte die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,4 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und untersagte dem Mann die Weiterfahrt. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell