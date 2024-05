Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher im Haus entdeckt - Bagger gestohlen

Menden (ots)

Am Montagmorgen um 5.15 Uhr hat am Hagebuttenweg ein Mann einen Einbrecher in seinem Haus entdeckt. Der Täter hebelte, während die Hausbewohner schliefen eine Terrassentür an der Gebäuderückseite auf und durchsuchte das Gebäude. Gegen 5.15 Uhr hörte der Familienvater Geräusche aus dem Wohnzimmer und glaubte, dass sein Sohn gekommen sein. Als er in das Erdgeschoss kam, sah er nur noch eine dunkel gekleidete, männliche Gestalt durch die Haustür verschwinden. Vor der aufgebrochenen Terrassentür bereitgelegte Beute blieb liegen. Allerdings erbeutete der Unbekannte offenbar Bargeld aus einer Geldkassette. Die Polizei sicherte Beweise. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 02373/9099-0.

Am Wochenende wurde an der Iserlohner Landstraße ein Bagger gestohlen. Das Unternehmen hatte die Baustelle dort am Freitag eingerichtet. Am Montagmorgen stellten die Mitarbeiter fest, dass der Bagger weg war. Er konnte jedoch in Dortmund entdeckt werden und wurde vom Eigentümer dort bereits wieder abgeholt. Die Polizei ermittelt in einem besonders schweren Fall eines Diebstahls von Kraftwagen.

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in die Sporthalle der ehemaligen Realschule Lendringsen am Bieberweg eingedrungen. Sie setzten Handtücher in einem Waschbecken in Brand. Das Becken wurde beschädigt. (cris)

