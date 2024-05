Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Pedelec-Fahrer in Hannover-Döhren mit Stadtbahn kollidiert und schwer verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einer Stadtbahn ist am Donnerstag, 02.05.2024, ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt worden. Der 65-Jährige wollte die Hildesheimer Straße in Höhe der Straße "An der Wollebahn" überqueren und stieß dabei seitlich mit einer Stadtbahn zusammen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr der Mann gegen 14:35 Uhr mit seinem Pedelec den linken Radweg der Straße "An der Wollebahn" und wollte die Hildesheimer Straße über die dortige Radfahrerfurt in Richtung Neckarstraße queren. Dabei übersah der 65-Jährige die von links kommende und stadteinwärts fahrende Stadtbahn der Linie 1 und stieß mit dieser zusammen. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde nach notärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Stadtbahnverkehr stadteinwärts für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Die Schadenshöhe an der Bahn und am Pedelec schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 1.500 Euro.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 47-jährige Stadtbahnfahrerin infolge eines Verkehrsunfalles und gegen den Pedelec-Fahrer wegen Missachtung eines bevorrechtigten Schienenfahrzeuges aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zur Ampelschaltung im Bereich der Unfallstelle machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /mini, dd

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell