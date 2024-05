Polizeidirektion Hannover

POL-H: Führungswechsel: Fünf Polizeikommissariate in Hannover unter neuer Leitung

Hannover (ots)

In fünf Polizeikommissariaten (PK) der Polizeidirektion Hannover (PD) hat im Frühjahr ein Führungswechsel stattgefunden. Die Leitungen aus Döhren, Lahe, Langenhagen, der Nordstadt und der Südstadt haben sich für weiterführende Aufgaben qualifiziert. Nordstadt und Südstadt haben jeweils neue Dienststellenleiter. Döhren, Lahe und Langenhagen werden zunächst kommissarisch von langjährig erfahrenen Führungskräften geleitet.

Polizeikommissariat Hannover-Döhren

Das Polizeikommissariat Hannover-Döhren steht seit dem 01.03.2024 unter neuer Leitung. Erster Polizeihauptkommissar Lutz Fricke, erfahrener Leiter des Einsatz- und Streifendienstes, tritt kommissarisch voraussichtlich bis Ende September die Nachfolge von Polizeioberrätin Vanessa Lehmann an, die das Kommissariat und die PD Hannover verlässt, um sich der Leitung der Abteilung für Mobilität und Einsatzmittel in der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen zu widmen. Ihre Erfahrungen als Dezernatsleiterin im Stab der PD Hannover, als Leiterin des PK Hannover-Döhren und als Einsatzleiterin mehrerer Großeinsätze der PD Hannover bringt sie nun in die ZPD ein, zu der unter anderem die Polizeihubschrauberstaffel, das Fuhrparkmanagement der Polizei Niedersachsen und sechs Kfz-Werkstätten an den jeweiligen Standorten der ZPD gehören.

Polizeikommissariat Hannover-Lahe

Seit Anfang März führt der Erste Polizeihauptkommissar Gerald Puppe, langjähriger Leiter des Einsatz- und Streifendienstes kommissarisch die Polizei in Lahe. Sein Vorgänger, Kriminaloberrat Alexander Fuhl, nimmt seit dem 01.03.2024 die Führungsaufgaben des Kriminalermittlungsdienstes der Polizeiinspektion (PI) Hannover wahr. Durch seine vielfältigen Verwendungen im Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport, dem Landeskriminalamt Niedersachsen und der PD Hannover bringt er fundierte polizeiliche Kenntnisse in seine neue Dienststelle am Welfenplatz mit. Die Aufgaben des Leiters des Einsatz- und Streifendienstes im PK Hannover-Lahe werden von Polizeihauptkommissar Bernd Steindam wahrgenommen.

Polizeikommissariat Langenhagen

Der Leiter des Kriminalermittlungsdienstes, Erster Kriminalhauptkommissar Oliver Bunke, hat als kommissarischer Nachfolger von Polizeioberrat (POR) Nils Becker die Leitung der Polizei in Langenhagen bis zur Neubesetzung des Dienstpostens, die voraussichtlich Anfang Oktober zu erwarten ist, übernommen. POR Becker wurde zum 01.03.2024 die Aufgabe des Referenten für den Bereich Einsatz und Verkehr im Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport übertragen. Nils Becker bringt durch seine Verwendung im Kriminaldauerdienst, im Einsatz- und Streifendienst und in einer Verfügungseinheit sowie durch seine Leitungsfunktionen in Langenhagen und im Bereich Einsatz der PI Burgdorf den dort erforderlichen Blick für organisatorische Perspektiven mit.

Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt

Auch das PK Nordstadt erhält mit POR Maik Zilien zum 01.04.2024 eine neue Dienststellenleitung. In seiner bisherigen Funktion als Leiter Einsatz koordinierte Zilien seit Februar 2022 das Sachgebiet Einsatz der Polizeiinspektion Garbsen, das für die Planung, Vorbereitung und Koordinierung der polizeilichen Präsenz, schwerpunktmäßig bei Einsätzen mit herausragender Bedeutung zuständig ist. Seine Vorgängerin im PK Nordstadt, PORin Laura Macke wechselt in das Einsatzdezernat der Behörde und wird dort künftig als Dezernentin tätig sein.

Polizeikommissariat Hannover-Südstadt

Polizeioberrat Ortwin Hallwaß tritt im Polizeikommissariat Hannover-Südstadt die Nachfolge von POR Tobias Giesbert an. Nach erfolgreichem Abschluss seines Masterstudiums an der Deutschen Hochschule der Polizei und einer dienstlichen Verwendung als Einsatzdezernent leitet Ortwin Hallwaß die Geschicke des PK, in dem rund 100 Polizeibeamtinnen und -beamte ihren Dienst versehen.

POR Tobias Giesbert kehrt ins Dezernat Einsatz der PD Hannover zurück. Nachdem er seit 2015 die Aufgaben des Einsatzdezernenten der Behörde wahrgenommen und anschließend das PK Hannover-Döhren und danach das PK Hannover-Südstadt geleitet hatte, wurde ihm zum 01.03.2024 die Leitung des gesamten Dezernates Einsatz übertragen. Durch seine Erfahrungen in diesem Bereich, aber auch durch sein Engagement als Leiter von Großeinsätzen der Behörde, bringt er das entsprechende Know-how für seine neue Aufgabe mit.

"Ich bin fest davon überzeugt, dass sowohl unsere Kolleginnen und Kollegen als auch die Menschen vor Ort von den Erfahrungen und Kompetenzen der eingesetzten Führungskräfte profitieren werden", betont Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten und freut sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit den Dienststellen. /dd, ms, nash, ram

