POL-H: Hannover-Mittelfeld: 67-Jähriger von hinten niedergeschlagen und ausgeraubt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Donnerstagabend, 25.04.24, ist ein 67-jähriger Hannoveraner in der Spittastraße im hannoverschen Stadtteil Mittelfeld vor seiner eigenen Haustür hinterrücks niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Er wurde bei dem Überfall verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Döhren wollte der 67-jährige Senior gegen 18:00 Uhr vom Einkaufen nach Hause zurückkehren. Er stand vor der Eingangstür des Mehrfamilienhauses und suchte in seinem Rollator nach dem Hausschlüssel. Ein unbekannter Täter schlug den Hannoveraner von hinten nieder und als er bereits am Boden lag, schlug der Angreifer weiter auf ihn ein. Anschließend entwendete er die Geldbörse des Seniors und flüchtete in unbekannte Richtung. Ein Nachbar fand den verletzten 67-Jährigen und verständigte sofort die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht gefasst werden. Aufgrund seines eingeschränkten Sehvermögens konnte der Senior den Angreifer nicht beschreiben. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Telefonnummer 0511 109-3617 in Verbindung zu setzen. /san, nash

