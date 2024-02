Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebe klauen kompletten Schafzaun (18.02.2024)

Donaueschingen (ots)

Unbekannte Diebe sind am Wochenende auf einer Wiese neben der Bundesstraße 27, auf Höhe des Flugplatzes Donaueschingen, aktiv gewesen. Sie entwendeten im Zeitraum zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag 15 etwa 50 Meter lange Zaunnetze, die eine Schafherde umzäunten. Ebenfalls ließen die Diebe zwei Eckpfosten und ein Stromgerät samt Batterie. Die Schafherde blieb an Ort und Stelle und der Besitzer hatte hier zumindest keine Verluste an Tieren zu beklagen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, entgegen.

