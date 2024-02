Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Horb am Neckar, Bundesautobahn A 81, Lkr. Freudenstadt) Unfall im Zuge eines Überholvorganges auf der Autobahn fordert rund 25.000 Euro Schaden

Horb am Neckar, Bundesautobahn A 81, Lkr. Freudenstadt (ots)

Rund 25.000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Sonntagabend, gegen 20.45 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Horb am Neckar, kurz nach der Neckartalbrücke im Zusammenhang mit einem Überholvorgang auf der Bundesautobahn A 81 ereignet hat. Eine 51-jährige Daihatsu-Fahrerin schloss auf der Fahrt in Richtung Singen auf ein langsamer fahrendes Fahrzeug auf und wollte dieses überholen. Beim Ausscheren auf den linken Fahrstreifen achtete die Frau nicht auf einen Mercedes Vito, dessen 30-jähriger Fahrer sich von hinten auf dem linken Fahrstreifen näherte. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zur heftigen Kollision. Während der Mercedes-Fahrer seinen Wagen mit beschädigter Radaufhängung auf dem Standstreifen zum Stehen brachte, geriet der Daihatsu ins Schleudern, prallte gegen die rechten Schutzplanken und kippte zur Seite. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden, dennoch brachten eintreffende Rettungskräfte die beiden Insassen des umgekippten Autos vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik. Die nicht mehr fahrbereiten Wagen mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge blieb die rechte Fahrspur der A81 in Fahrtrichtung Singen im Bereich der Unfallstelle vorübergehend gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell