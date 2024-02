Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluaorn-Winzeln - Landkreis Rottweil) Einbruch in metallverarbeitenden Betrieb - Zeugensuche (18.02.2024)

Fluorn-Winzeln (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bislang unbekannte Täter in ein Fabrikationsgebäude in der Obercarsdorfer Straße ein. Hierbei hatten sie es wohl auf hochwertige Werkzeuge abgesehen, die für die Metallverarbeitung benötigt werden. Das Diebesgut hat einen Wert in Höhe von ca. 100 000.- EUR. Zur Klärung dieser Tat ist die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen. Wer im Zeitraum in Winzeln verdächtige Wahrnehmungen machen konnte, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Oberndorf unter Telefon 07423/81010 in Verbindung zu setzen.

