Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen - Schwarzwald-Baar-Kreis) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht (18.02.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Am Samstagabend kam es zwischen 19.45 h und 21.15 h in der Schwenninger Metzgergasse zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der Verursacher flüchtete und einen beträchtlichen Sachschaden hinterließ. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr vermutlich ein weißes Fahrzeug gegen einen in der Einbahnstraße links geparkten Audi. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Audi nach vorne geschoben und stieß gegen einen davor geparkten VW Sharan. An diesen beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 3400.- EUR. Der Verursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Zur Klärung dieser Verkehrsstraftat bittet das Polizeirevier Schwenningen unter Telefon 07720/85000 um Hinweise. Gesucht wird ein weißes Fahrzeug, welches vorne links beschädigt sein müsste.

