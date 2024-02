Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen, Lkrs. SBK) Gebäudebrand in Furtwangen (17.02.2024)

Furtwangen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gg. 03.00 Uhr, wurde ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Furtwangen gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte konnte der Brand auf dem Balkon des 2. Obergeschosses lokalisiert werden. Dieser konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Ein Übergreifen des Brandes auf den darunterliegenden Balkon konnte die Feuerwehr verhindern. Bei der Überprüfung des darüber liegenden Dachstuhls konnten dort mehrere Glutnester entdeckt werden. Der Dachstuhl musste zur Löschung geöffnet werden. Hierfür wurden weitere Kräfte der umliegenden Feuerwehren nachalarmiert. Aktuell dauern die Löscharbeiten noch an. Eine Bewohnerin erlitt eine Rauchgasintoxikation, sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Der Sachschaden an dem Gebäude beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 100.000 Euro. Dieses ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr Furtwangen sowie benachbarte Wehren waren mit 139 Kräften im Einsatz. Vom Rettungsdienst waren 4 Kräfte vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell