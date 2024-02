Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Diebstahl mehrerer E-Bikes

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Sti). Am 05.02.2024 bekommt die Polizei in Sarstedt den Hinweis, dass in dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Nußbaumstraße in Sarstedt mehrere hochwertige Fahrräder stehen sollen. Sechs E-Bikes wurden von den eingesetzten Polizeibeamten /-innen in dem genannten Keller aufgefunden und sichergestellt. Ein weißes E-Bike der Marke MERIDA konnte einem Diebstahl aus dem Ulmenweg in Sarstedt zugeordnet werden. Bei der anschließenden Durchsuchung der dazugehörigen Wohnung wurde ein 39jähriger Tatverdächtiger angetroffen. Weiterhin wurden bei der Durchsuchung mehrere Tatwerkzeuge aufgefunden. Bei den fünf anderen Fahrrädern handelt es sich um ein graues E-Bike der Marke Specialized, ein hellblaues E-Bike der Marke Flyer mit zwei Fahrradtaschen, ein weißes E-Bike der Marke Haibike, ein hellgrünes E-Bike der Marke Cube und ein schwarzes E-Bike der Marke Dynabike. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde bei dem Tatverdächtigen noch ein Joint aufgefunden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim wurde der Tatverdächtige in Haft genommen. Die Polizei Sarstedt sucht Personen, die Hinweise zu den o.g. Fahrrädern geben können. Tel. 05066 / 985-0.

