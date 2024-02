Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (tko) Eine 22-jährige Sarstedterin parkte ihren PKW VW Polo am 05.02.2024, gegen 12.40 Uhr, in der Ahrberger Straße in Höhe des dortigen Einkaufsmarktes auf dem Parkstreifen. Ca. 15 Minuten später stellte sie fest, dass ein unbekannter Täter einen Ziegelstein einer in der Nähe befindlichen Baustelle auf das Dach des PKW geworfen hat. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

